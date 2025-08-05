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Российские туристы более 15 часов не могут вылететь из Египта

Осторожно, новости: пассажиры рейса Хургада-Москва не могут вылететь из Египта
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Пассажиры рейса, следующего в Москву из Хургады, уже более 15 часов не могут вылететь из аэропорта. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По словам россиян, воздушное судно авиакомпании Red Sea Airlines по расписанию должно было вылететь в столицу РФ накануне вечером. При этом персонал погрузил их багаж в самолет, но на посадку их не пригласили.

Спустя некоторое время на табло появилась информация об отмене рейса, в авиакомпании причину произошедшего пассажирам не сообщили. Однако позже один из сотрудников аэропорта рассказал о поломке на борту.

«Через несколько часов им выдали багаж и отвезли в отель, который, по их словам, оказался хуже, «чем клоповник», – сообщается в публикации.

Сегодня туристов доставили в аэропорт, но они снова столкнулись с проблемами. Так, напротив их рейса отображался статус «задержан», время вылета перенесли на 15:00, но самолет воздушную гавань так и не покинул. Сотрудники авиакомпании не предоставили клиентам воду и питание.

Ранее в Иркутске самолет прервал взлет из-за появления вертолета на полосе.

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