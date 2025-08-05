На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иркутске самолет прервал взлет из-за появления вертолета на полосе

СК проверит инцидент с Boeing и Ми-8 в аэропорту Иркутска
true
true
true
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Экипаж рейса авиакомпании S7 Airlines был вынужден прервать взлет в аэропорту Иркутска после того, как по курсу неожиданно появился вертолет Ми-8. Об этом сообщается в Telegram-канале «Авиаторщина».

По имеющимся данным, инцидент произошел 1 августа. Boeing 737 (борт RA-73408), выполнявший чартерный рейс S7-6327 из Иркутска в Ош, получил от диспетчера разрешение на взлет и начал разгон по взлетно-посадочной полосе. В это же время в пределах полосы оказался вертолет Ми-8 (борт RA-22684) авиакомпании «Газпром авиа», который вылетал с вертолетной площадки. Диспетчер, обнаружив опасное сближение, отдал команду экипажу S7 немедленно прекратить взлет. Самолет остановился и освободил ВПП.

Причиной происшествия, по предварительным данным, стала ошибка координации между диспетчерами: один дал разрешение на взлет Boeing, тогда как другой — на пересечение полосы вертолетом. По информации Росавиации, проводится расследование инцидента.

Следственное управление СК России по транспорту тоже начало доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, материального ущерба также не зафиксировано. После инцидента воздушное судно продолжило полет по маршруту «Иркутск — Ош».

Ранее в Оренбургской области учебный самолет вынужденно сел в поле из-за отказа двигателя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами