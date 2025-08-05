В Иркутске самолет прервал взлет из-за появления вертолета на полосе

Экипаж рейса авиакомпании S7 Airlines был вынужден прервать взлет в аэропорту Иркутска после того, как по курсу неожиданно появился вертолет Ми-8. Об этом сообщается в Telegram-канале «Авиаторщина».

По имеющимся данным, инцидент произошел 1 августа. Boeing 737 (борт RA-73408), выполнявший чартерный рейс S7-6327 из Иркутска в Ош, получил от диспетчера разрешение на взлет и начал разгон по взлетно-посадочной полосе. В это же время в пределах полосы оказался вертолет Ми-8 (борт RA-22684) авиакомпании «Газпром авиа», который вылетал с вертолетной площадки. Диспетчер, обнаружив опасное сближение, отдал команду экипажу S7 немедленно прекратить взлет. Самолет остановился и освободил ВПП.

Причиной происшествия, по предварительным данным, стала ошибка координации между диспетчерами: один дал разрешение на взлет Boeing, тогда как другой — на пересечение полосы вертолетом. По информации Росавиации, проводится расследование инцидента.

Следственное управление СК России по транспорту тоже начало доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, материального ущерба также не зафиксировано. После инцидента воздушное судно продолжило полет по маршруту «Иркутск — Ош».

Ранее в Оренбургской области учебный самолет вынужденно сел в поле из-за отказа двигателя.