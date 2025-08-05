СМИ: арестовали скандального тюменского депутата

В Тюменской области арестовали депутата Тобольского района Рината Урамаева. Об этом сообщает портал 72.RU.

«29 июля 2025 года в Тобольскую межрайонную прокуратуру поступило сообщения о том, что Ринат Урамаев высказывал угрозы в адрес одного из должностных лиц», — рассказали порталу в пресс-службе судебной системы региону.

После этого инцидента Урамаева арестовали на один месяц 28 суток, до 29 сентября 2025 года.

В начале 2023 года депутата обвинили в ДТП, которое он совершил якобы в пьяном виде.

Сообщение об этом вместе с кадрами аварии появилось в соцсетях. Владелица автомобиля Lada Granta пожаловалась, что в Тобольске в новогоднюю ночь Урамаев, который управлял Toyota Land Cruiser Prado, столкнулся с ее легковушкой. Хозяйка автомобиля попыталась остановить депутата, но он скрылся с места происшествия.

Журналистам Урамаев подтвердил, что в новогоднюю ночь попал в аварию, отметив, что в тот момент был абсолютно трезв. По словам депутата, он сдавал задним ходом и почувствовал легкий удар. Повреждений на машинах он не заметил и подумал, что удар пришелся на колесо.

В том же году политика заключили под домашний арест по делу о мошенничестве. Затем меру пресечения изменили на «запрет определенных действий». Сейчас по просьбе прокурора меру пресечения снова изменили, и депутата отправили под стражу.

Ранее бывшего сотрудника Росгвардии обвинили в мошенничестве.