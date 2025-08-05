На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: арестовали скандального тюменского депутата

72.RU: в Тюменской области задержали депутата Урамаева
true
true
true
close
Партия «Единая Россия»

В Тюменской области арестовали депутата Тобольского района Рината Урамаева. Об этом сообщает портал 72.RU.

«29 июля 2025 года в Тобольскую межрайонную прокуратуру поступило сообщения о том, что Ринат Урамаев высказывал угрозы в адрес одного из должностных лиц», — рассказали порталу в пресс-службе судебной системы региону.

После этого инцидента Урамаева арестовали на один месяц 28 суток, до 29 сентября 2025 года.

В начале 2023 года депутата обвинили в ДТП, которое он совершил якобы в пьяном виде.

Сообщение об этом вместе с кадрами аварии появилось в соцсетях. Владелица автомобиля Lada Granta пожаловалась, что в Тобольске в новогоднюю ночь Урамаев, который управлял Toyota Land Cruiser Prado, столкнулся с ее легковушкой. Хозяйка автомобиля попыталась остановить депутата, но он скрылся с места происшествия.

Журналистам Урамаев подтвердил, что в новогоднюю ночь попал в аварию, отметив, что в тот момент был абсолютно трезв. По словам депутата, он сдавал задним ходом и почувствовал легкий удар. Повреждений на машинах он не заметил и подумал, что удар пришелся на колесо.

В том же году политика заключили под домашний арест по делу о мошенничестве. Затем меру пресечения изменили на «запрет определенных действий». Сейчас по просьбе прокурора меру пресечения снова изменили, и депутата отправили под стражу.

Ранее бывшего сотрудника Росгвардии обвинили в мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами