Российские операторы начали блокировать SMS от банков из-за новых требований

С 1 августа российские мобильные операторы начали массово блокировать SMS-рассылки, включая сообщения от банков и сервисных компаний. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из телекоммуникационных компаний.

Источник издания рассказал, что вступившие в силу новые требования по ограничению спам-рассылок привели к блокировке большинства SMS, включая коды двухфакторной аутентификации и подтверждения операций. По его словам, под ограничения попали не только рекламные сообщения, но и сервисные уведомления.

Другой источник в отрасли пояснил, что операторы формально исполняют закон, который требует ограничивать массовые рассылки без уточнения их содержания. По его словам, компании блокируют любые автоматизированные коммерческие сообщения, поскольку иная трактовка закона может быть расценена как нарушение.

В телеком-компаниях отметили, что выполняют требования законодательства, однако считают необходимым четко определить категории сообщений, подлежащих блокировке. В Минцифры, в свою очередь, заявили, что находятся в контакте с операторами и следят за внедрением новой функции.

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