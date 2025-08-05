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Владелица похоронного бюро скопила сотни тел, а родственникам отправляла в гробах бетон

В США хозяйка похоронного бюро скопила 200 тел, а семьям отправила сухой бетон
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Depositphotos

В США владелицу похоронного бюро уличили в мошенничестве: женщина отправляла родственникам умерших вместо праха родных сухой бетон. Об этом сообщает NBC News.

Суд установил, что в период с 2019 по 2023 год жительница Колорадо Кэри Холлфорд, управляющая похоронным агентством Return to Nature, обманула 200 клиентов — она присвоила около 130 тысяч долларов из денег семей, которые те отдавали за кремацию родственников. Также Холлфорд получила 900 тысяч долларов от властей в рамках оказания финансовой помощи малому бизнесу в период пандемии. При этом тела женщина не кремировала, а хранила при комнатной температуре в заброшенном здании. Родственникам умерших владелица бизнеса отправляла вместо праха сухой бетон.

Женщине грозит до 20 лет заключения. Соучастником по делу проходит ее супруг.

Ранее сообщалось о том, что в Чехии 88-летняя пенсионерка, которую признали умершей, открыла глаза в гробу.

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