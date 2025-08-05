В Алупке открылись новые зоны отдыха

Сбер и курорт «Мрия» открыли детский пляж и купальни в Алупке

Сбер и курорт «Мрия» открыли в Алупке отреставрированный детский пляж, Воронцовские купальни и «Порт Жорж», сообщает пресс-служба банка.

На детском пляже появились шезлонги с навесами, современные душевые, уборные, камеры хранения, медпункт и раздевалки. В Воронцовских купальнях оборудовали душевые, теневые навесы и спортивную площадку.

Как отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, внутренний туризм в Крыму активно развивается.

«Уверен, что отреставрированные при поддержке Сбера знаковые объекты этого самого южного и самого теплого города Крыма, расположенного в уникальном экорегионе у подножия горы Ай-Петри, станут обязательной к посещению локацией для сотен тысяч жителей и гостей полуострова», — сказал он.

По словам главы республики Крым Сергея Аксенова, благодаря Сберу и курорту «Мрия» в Алупке создается комфортная инфраструктура.

«Уверен, что преобразившийся детский пляж и Воронцовские купальни, «Порт Жорж» послужат дальнейшему укреплению туристического потенциала города», — сказал он.

Также генеральный директор курорта «Мрия» Самвел Саруханян рассказал, что Алупка расцветает.

«Нам важно, чтобы в городе появлялись места, которые становились новыми точками притяжения, где можно прикоснуться к истории и приятно провести время с родными и близкими», — заявил он.

Напомним, ранее в рамках программы благоустройства и создания комфортной среды в Алупке открыли новый сквер у храма Архангела Михаила, а в Воронцовском парке провели комплексное восстановление дорожек и инженерных сетей.