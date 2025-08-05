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Центр отбора контрактников в Балашихе назвали значимым для армии России проектом

Герой РФ Лысюк: пункт отбора в Балашихе стал базой начальной военной подготовки
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Администрация г. о. Балашиха

Первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе, открытый по поручению главы Подмосковья Андрея Воробьева, стал пилотной моделью, объединившей все этапы оформления контракта с министерством обороны и начальной подготовки бойцов в одном месте. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Уточняется, что ключевой особенностью центра является наличие инструкторов из числа бойцов спецназа «Витязь» — они передают кандидатам не только теоретические знания, но и уникальный боевой опыт. Учебная программа центра разработана совместно с курсантами старших курсов Московского высшего военного командного училища и содержит тактическую, огневую и инженерную подготовку, основы боевого взаимодействия и оказания первой медицинской помощи.

«В Балашихе создан не просто пункт отбора, а полноценная площадка начальной военной подготовки, где каждый получает реальные знания, практические навыки и поддержку. Это фундамент, на котором строится профессиональная армия», — подчеркнул Герой России и куратор центра Сергей Лысюк.

В свою очередь, глава Балашихи Сергей Юров отметил, что центр стал точкой притяжения для всех, кто принял решение связать свою судьбу с военной службой по контракту и защищать Родину.

Центр отбора в Балашихе действует уже больше двух лет и рассчитан на одновременное пребывание 500 кандидатов. Подготовку в нем проходят как граждане России, так и других стран.

Также на базе пункта отбора сейчас развивается центр «Витязь», где уже более четверти века обучают бойцов и специалистов по военной подготовке.

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