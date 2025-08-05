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В Польше задержали молодого автора угроз депутатам и нацистской пропаганды

В Польше жителя Гдыни арестовали за угрозы взрыва и пропаганду нацизма в сети
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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В польском городе Гдыня сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя района Погуже, который распространял в соцсетях угрозы взрыва, нацистскую символику и призывы к насилию в отношении отдельных социальных групп. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления полиции города.

По данным правоохранителей, молодой человек размещал в интернете угрозы в адрес двух депутатов и нескольких членов партийного совета, призывая их отказаться от участия в публичном митинге, назначенном на 2 августа. Также он публиковал контент, пропагандирующий нацизм и подстрекающий к насилию.

Информацию передали в Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью, Центральное бюро расследований полиции и Агентство внутренней безопасности. Злоумышленника задержали в субботу утром, ему уже предъявлены обвинения в угрозах в адрес представителей конституционных органов Польши, а также в распространении нацистской пропаганды. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что другому жителю Гдыни грозит три года тюрьмы за съемку украинских флагов и подмену их на польские.

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