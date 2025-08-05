На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

WhatsApp заподозрили в передаче данных пользователей спецслужбам США

Киберэксперт Раевский: WhatsApp передает данные пользователей спецслужбам США
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пользователи WhatsApp должны знать, что передают свои данные владельцам мессенджера. В свою очередь они при необходимости могут направить их спецслужбам США, заявил aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Доступной для компании-владельца мессенджера является практически вся информация пользователей, включая ту, которой они обмениваются между собой, отметил эксперт.

«Здесь возникает проблема в том, что информация также будет доступна спецслужбам или правоохранительным органам той страны, где расположена администрация мессенджера», — добавил он.

Таким образом, по мнению Раевского, завладеть доступом к информации пользователей могут не только сотрудники американской спецслужбы, но и стран-союзников США.

До этого Роскомнадзор предостерег пользователей от распространения слухов о возможной блокировке WhatsApp и VPN-сервисов, призвав доверять только официальной информации. В ведомстве также подчеркнули, что решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до общественности через официальные каналы коммуникации.

Ранее россиянам объяснили, как перенести чаты из WhatsApp в Telegram.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами