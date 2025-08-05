WhatsApp заподозрили в передаче данных пользователей спецслужбам США

Пользователи WhatsApp должны знать, что передают свои данные владельцам мессенджера. В свою очередь они при необходимости могут направить их спецслужбам США, заявил aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Доступной для компании-владельца мессенджера является практически вся информация пользователей, включая ту, которой они обмениваются между собой, отметил эксперт.

«Здесь возникает проблема в том, что информация также будет доступна спецслужбам или правоохранительным органам той страны, где расположена администрация мессенджера», — добавил он.

Таким образом, по мнению Раевского, завладеть доступом к информации пользователей могут не только сотрудники американской спецслужбы, но и стран-союзников США.

До этого Роскомнадзор предостерег пользователей от распространения слухов о возможной блокировке WhatsApp и VPN-сервисов, призвав доверять только официальной информации. В ведомстве также подчеркнули, что решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до общественности через официальные каналы коммуникации.

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