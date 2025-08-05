В Калининграде питбуль вцепился в лицо ребенку

В Калининграде прокуратура проводит проверку по факту нападения собаки на несовершеннолетнюю, пес укусил девочку за лицо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 4 августа. Видео произошедшего публикует Telegram-канала «Инцидент Калининград», на школьницу возле пешеходного перехода напала собака породы американский булли.

Животное находилось вместе с хозяевами, после нападения они спешно покинули место происшествия. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, врачам пришлось наложить несколько швов на рану в области лица.

Личность владельцев пса удалось установить, ими оказались двое 20-летних местных жителей. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого девочка пострадала от нападения домашней собаки в Нижегородской области. Ребенок столкнулся с агрессивной собакой во время прогулки, женщина, которая выгуливала никак не отреагировала на произошедшее и спешно покинула место происшествия. Скорую помощь для пострадавшей вызвали прохожие. Девочку госпитализировали в нижегородскую больницу, где провели ей срочную операцию.

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