Юноша избил отца, который пытался изнасиловать его 75-летнюю бабушку

В Индии юноша избил отца, который попытался изнасиловать свою 75-летнюю тещу

В Индии 51-летний мужчина попытался изнасиловать свою 75-летнюю тещу. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел 15 июля в штате Тамилнад. По информации издания, 51-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, запер дом изнутри и напал на родственницу. Женщина дала зятю отпор, а также позвала на помощь. На ее крики сбежались соседи: те выломали замок и спасли пенсионерку.

Через некоторое время домой вернулся 21-летний внук потерпевшей. Узнав о случившемся, он так избил отца, что тому потребовалась медицинская помощь. Правоохранители заявили, что арестуют напавшего на родственницу извращенца.

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