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В Красноярском крае деревянный дом обрушился на мужчину, когда тот разбирал чердак

В Красноярском крае спасли мужчину, на которого обрушился старый дом
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КГКУ «Спасатель»/VK

В Шушенском районе спасен оказавшийся под завалами рухнувшего дома мужчина, он разбирал чердак, когда ветхая постройка обрушилась. Об этом сообщает пресс-служба Краевого государственного учреждения «Спасатель».

51-летний мужчина разбирал крышу и чердак старой деревянной постройки, в какой-то момент ветхое здание обрушилось полностью, рабочий оказался под завалами.

В экстренные службы обратились очевидцы произошедшего, спасатели, прибывшие на место происшествия, смогли вытащить пострадавшего из-под обломков. Мужчина выжил, он передан бригаде медиков скорой помощи.

До этого в Иркутске 43-летний мужчина получил травмы на строительной площадке многоэтажного дома. Мужчина находился на поддоне с бетонными блоками и вместе с ними упал с высоты. Пострадавшего придавило бетонными плитами, спасти его не удалось. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Оренбургской области двух мужчин раздавило бетонными плитами на стройке.

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