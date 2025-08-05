Чаще всего россияне ищут своих питомцев собственными силами

Rambler&Co: 51% россиян хотя бы раз теряли своих питомцев

Почти половина россиян (51%) хотя бы раз теряли своих домашних питомцев, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 28% россиян, которые теряли своих питомцев, смогли их найти, 23% заявили, что питомец не вернулся, 13% никогда не сталкивались с такой ситуацией.

По данным опроса, 35% респондентов, которые теряли своего питомца, чаще всего полагаются на самостоятельные силы в поисках, 26% обходят район и расклеивают объявления, 21% используют волонтерские сообщества и соцсети, а 2% обращаются в приюты и клиники.

Что касается средств идентификации питомца, лишь 10% сделали чип своему животному, 13% повесили адресник, 6% сделали клеймо. Также 25% респондентов заявили, что планируют заняться этим в будущем, а 46% считают, что идентификация не нужна.

Чтобы животное не терялось, 68% респондентов стараются быть внимательнее, 16% не отпускают животное от себя, 13% установили сетки на окнах, 2% пользуются GPS-метками, а 1% — камерами в квартире.

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 24 по 31 июля 2025 года. Всего в нем приняли участие 287 879 интернет-пользователей.