На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финское судно незаконно пересекло российскую границу

Прогулочный катер из Финляндии незаконно пересек границу с РФ в Финском заливе
true
true
true
close
Shemet Hanna/Shutterstock/FOTODOM

Финский прогулочный катер незаконно пересек морскую границу с Россией в Финском заливе. Об этом сообщает погранохрана Финляндии на своем сайте.

Уточняется, что инцидент произошел 27 июля в Виролахти — прогулочный катер незаконно пересек государственную морскую границу из Финляндии в Россию и вернулся обратно.

Береговая охрана сразу обнаружила катер. Произошедшее расследуется как преступление, связанное с нарушением государственной границы, отметили в погранслужбе.

11 июля стало известно, что на эстонском острове Сааремаа, в 300 км от Санкт-Петербурга прошли первые учебные стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. РСЗО поразили морские цели на расстоянии до 15 км. Максимальная дальность поражения HIMARS — порядка 300 км. Таким образом, системы могут поражать цели вблизи границы РФ и, потенциально, — в Ленинградской области.

Позднее МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина для вручения ноты из-за якобы случившегося нарушения российским пограничным судном морской границы балтийской республики.

Ранее министр обороны Финляндии успокоил граждан по поводу действий РФ в Балтийском море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами