Студенты вузов и «Школы 21» выявят неэффективности в бизнес-процессах

Сбер и «Школа 21» проведут кейс-чемпионат по Process Mining

Сбер и «Школа 21» проведут кейс-чемпионат по Process Mining, в рамках которого студенты технических и экономических специальностей, а также участники «Школы 21» выявят неэффективности в бизнес-процессах и предложат способы их оптимизации, сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках кейс-чемпионата эксперты Сбера будут оценивать решения студентов и выберут лучших. Победители смогут пройти стажировку в Сбере.

Регистрация на кейс-чемпионат, который начнется 8 сентября, продлится до 2 сентября.

Кейс-чемпионат пройдет в 3 этапа: дистанционное тестирование, онлайн-тур и очный финал, который пройдет 26 сентября в кампусах «Школы 21» в разных городах России.