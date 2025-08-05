Учительница музыки три месяца совращала подростка

В Канаде 31-летнюю учительницу из средней школы судят по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности подростка. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Слушание по делу проходит в закрытом режиме, но изданию удалось выяснить, что обвинения выдвинуты против Дженнифер Элиз Лоуренс, которая работала педагогом по музыке в школе Мейпл-Ридж в городе Барри. Учительница была четыре года на хорошем счету до того, как против нее не выдвинули обвинения. Женщине вменяют совращение несовершеннолетнего, сексуальное насилие, предоставление материалов интимного характера лицам, не достигшим 18 лет.

В документах, которые есть в распоряжении СМИ, указывается, что инциденты, послужившие поводом к разбирательству, произошли в период с февраля по апрель 2025 года. Жертвой домогательств учительницы стал подросток.

Педагог освобождена из-под стражи под залог. Она отстранена от работы и не может занимать должности, связанные с педагогической деятельностью, волонтерством, управленческими позициями. Также ей запрещено общаться с детьми.

Ранее в США учительница более 45 раз совратила 15-летнего школьника.