Учительница попала под суд за соитие с 15-летним учеником в школе

В США учительница более 45 раз совратила 15-летнего школьника

Педагога из американского штата Иллинойс обвинили в соитии с учеником. Об этом сообщает WGN-TV.

По версии сотрудников правоохранительных органов, 30-летняя женщина совершала насильственные действия сексуального характера в отношении школьника в период с января 2023 по август-сентябрь 2024 года. В этот момент пострадавшему было 15 лет.

Пара оставалась наедине в школе 45 раз, еще несколько раз ученик приезжал к педагогу домой. Помимо этого, женщина отправляла молодому человеку сообщения, таким образом занимаясь грумингом.

Учительнице предъявили обвинения по более чем 50 пунктам. Изначально их было меньше, так как не было известно о том, что женщина десятки раз насиловала школьника, но после допроса пострадавшего обвинений стало больше.

Несмотря на тяжесть преступления, педагога не арестовали. Ей запретили появляться в школе, где она ранее преподавала. Следующее судебное заседание пройдет в августе текущего года.

Ранее педагог года, работавшая в детском саду, совратила несовершеннолетнего.