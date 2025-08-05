На mos.ru появился медиабанк с фото и видео о Москве

На портале mos.ru появился медиабанк «Мосфото», в котором собраны фотографии и видеоролики о городской жизни в Москве, сообщается на портале.

Все материалы в медиабанке разбиты на рубрики, среди которых «Здоровье», «Спорт», «Мода», «Транспорт», «Образование» и другие. Также на портале есть тематические подборки о проектах «Лето в Москве», «Новые адреса счастья» и другие.

Пользователи могут воспользоваться поиском, чтобы найти конкретные материалы среди всех фотографий и видео.

На портале отметили, что файлы можно загружать на другие ресурсы и делиться ими в соцсетях, если указать в качестве источника mos.ru.