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На mos.ru появился медиабанк с фото и видео о Москве

Медиабанк «Мосфото» заработал на портале mos.ru
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Mos.ru

На портале mos.ru появился медиабанк «Мосфото», в котором собраны фотографии и видеоролики о городской жизни в Москве, сообщается на портале.

Все материалы в медиабанке разбиты на рубрики, среди которых «Здоровье», «Спорт», «Мода», «Транспорт», «Образование» и другие. Также на портале есть тематические подборки о проектах «Лето в Москве», «Новые адреса счастья» и другие.

Пользователи могут воспользоваться поиском, чтобы найти конкретные материалы среди всех фотографий и видео.

На портале отметили, что файлы можно загружать на другие ресурсы и делиться ими в соцсетях, если указать в качестве источника mos.ru.

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