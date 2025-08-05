В США отреставрируют оскверненный памятник генералу Конфедерации

Служба национальных парков США отреставрирует и заново установит памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне, которую снесли и подожгли демонстранты в июне 2020 года. Об этом сообщается на сайте службы нацпарков.

Отмечается, что реставрация соответствует федеральным обязательствам в рамках закона об охране исторического наследия, а также распоряжений президента США Дональда Трампа об украшении Вашингтона и восстановлении ранее существовавших статуй.

Подготовка площадки для ремонта поврежденного каменного постамента памятника начнется в ближайшее время и завершится к октябрю.

В сентябре 2020 года мэрия Вашингтоне предложила снести памятники первым президентам США в Вашингтоне. В список на уничтожение попали монументы отцов-основателей Америки — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Бенджамина Франклина. Местные власти рекомендовали их снос из-за причастности данных исторических деятелей к легализации рабства и угнетению меньшинств, что стало неформальным ответом на протесты против расизма в США. Тогда Трамп выступил против сносов этих памятников.

Ранее в капсуле времени под памятником генералу Роберту Ли нашли документы масонов.