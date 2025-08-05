Россиянин шесть лет избивал кочергой малолетнего сына

Житель Шелаболихинского района предстанет перед судом по обвинению в истязании несовершеннолетнего сына, мужчина систематически избивал ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, обвиняемый с 2019 по 2025 год избивал своего сына 2012 года рождения. Мужчина бил мальчика кулаками по голове и наносил ему удары кочергой. Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении отца было возбуждено уголовное дело об истязании.

Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Приморье мать и отчим почти шесть лет истязали мальчика. С 2019 года они стали систематически наносить побои мальчику, которому сейчас 12 лет. О случившемся в прокуратуру сообщил директор школы, по инициативе надзорного ведомства была организована доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела. У ребенка выявили перелом ребер и ожоги. Что именно делали родители, не уточняется. В отношении отчима и матери возбудили уголовное дело, их лишат прав.

Ранее в Тюмени наркоманка избивала дочь подруги и заставляла ее есть гречку с пола.