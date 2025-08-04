Неизвестный поджег машину кандидата в депутаты под Владимиром

В Александрове Владимирской области подожгли автомобиль кандидата в Совет депутатов муниципального округа, сообщает «Зебра-ТВ».

В ночь на 4 августа в Александрове начался пожар у гаража на улице Совхоз Правда. Пожар возник около 01:46, площадь возгорания составила 29 квадратных метров. В результате пострадал автомобиль и внутренняя отделка гаража. Судя по видео, причиной пожара стал поджог. На кадрах видно, как неизвестный подходит к автомобилю, обливает капот горючей жидкостью и поджигает его со второй попытки, после чего скрывается.

Журналисты узнали, что сожженный автомобиль принадлежит 48-летнему Виктору Плаху — действующему депутату Александровского горсовета и кандидату от «Единой России» на выборах в Совет народных депутатов муниципального округа. По мнению анонимного источника, поджог мог быть организован конкурентами Плаха на выборах в одномандатном округе №10. Там зарегистрированы также Александр Селезнев от ЛДПР и 21-летняя Полина Шелковникова от «Российской партии пенсионеров».

Также известно, что ранее Плаху уже поступали угрозы. Полиция Александрова проводит проверку по факту инцидента и примет процессуальное решение после выяснения всех обстоятельств. Сам Виктор Плах пока не комментировал случившееся в соцсетях.

Ранее несовершеннолетнего петербуржца обвинили в поджоге поста полиции.