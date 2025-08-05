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Сальдо подтвердил задержание главы министерства транспорта Херсонской области из-за взяток

Сальдо: министра транспорта региона Балышева задержали по делу о взятке
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gov.khogov.ru

Главу министерства транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области Александра Балышева задержали по делу о получении взятки. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Сальдо подчеркнул, что нарушающие закон чиновники должны быть наказаны. По его словам, коррупционеры не имеют чувства собственного достоинства и уважения к себе и к своей должности, поэтому с ними «не по пути».

27 июня сообщалось, что Балышева и его заместителя — руководителя управления дорожного хозяйства Сергея Журавлева задержали по делу о коррупции. Им инкриминируется получение взятки в особо крупном размере от представителя одной из компаний, участвующих в строительстве и восстановлении дорог, в том числе поврежденных в ходе боевых действий. Якобы чиновники получили несколько миллионов рублей за общее покровительство данной компании.

Ранее российский чиновник получил восемь лет колонии за взятки от бизнесменов.

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