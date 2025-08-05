В Ростовской области наблюдаются сбои в электроснабжении на фоне взрывов

В Ростовской области над городами Миллерово, Белая Калитва и станицей Тацинская произошло не менее 10 взрывов. Очевидцы сообщают о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) по перехвату украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет Telegram-канал SHOT.

В ряде населенных пунктов наблюдаются перебои в электроснабжении.

По словам местных жителей, было слышно около десяти взрывов и видны вспышки в небе, свидетельствующие о работе систем ПВО по украинским дронам. В Миллерово на нескольких улицах произошло отключение электроэнергии.

Компания «Донэнерго» сообщила о «произошедшем технологическом нарушении в сети смежной сетевой организации, которое привело к частичному отключению потребителей». В настоящее время нет точной информации о том, связаны ли данные события. Официальная информация о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент также отсутствует.

В ночь на 5 августа на хуторе Калинин и в городе Шахты в Ростовской области произошло пять взрывов.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 100 снарядами.