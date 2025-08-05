Россиян предупредили, чем опасна рыба, подвергнутая многократной разморозке и заморозке

Доцент Фоменко: многократно замороженная рыба может привести к отравлению

Рыба из магазинов, подвергнутая многократной разморозке и заморозке, представляет серьезную опасность для здоровья по нескольким причинам, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

Так, при каждом оттаивании создаются благоприятные условия для роста патогенных микроорганизмов (например, Salmonella, Listeria).

«Повторная заморозка не убивает их, а лишь приостанавливает развитие. Клеточные структуры рыбы разрушаются из-за кристаллов льда, что ведет к ухудшению вкуса и текстуры (мягкость, «ватность»); окислению жиров (появление прогорклого запаха); снижению содержания витаминов (особенно группы B и омега-3). При неправильном хранении возможно образование гистамина (вызывает аллергические реакции) и биогенных аминов, провоцирующих пищевые отравления. Недобросовестные продавцы могут маскировать повторно замороженную рыбу под свежую, используя глазировку льдом или добавки для сохранения цвета», — объяснила она.

Покупайте рыбу с целой упаковкой, без повреждений и кристаллов льда внутри.

«Обращайте внимание на сроки годности и условия хранения (температура не выше 18°C). Избегайте продукции с неестественным цветом или запахом. Помните: однократная заморозка на производстве (шоковым методом) безопасна, но повторные циклы — признак нарушения технологии», — резюмировала эксперт.

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