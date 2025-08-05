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Меньше трети россиян заявили, что зарплаты с основной работы им хватает с запасом

Более трети россиян признались, что основной зарплаты им хватает впритык
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Depositphotos

Основная зарплата у большинства чаще всего уходит на базовые расходы и ипотечные обязательства, а подработка служит для личных целей — повышения уровня жизни, накоплений и отдыха. Только 26% опрошенных заявили, что их зарплаты с основной работы хватает с запасом. Большинство же (38%) признались, что средств хватает «впритык», а 23% периодически вынуждены занимать деньги.

Это показало исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

13% россиян отметили, что зарплаты серьезно не хватает, и им нужны дополнительные источники дохода. При этом почти 20% опрошенных уже имеют подработку, а 32% находятся в поиске дополнительного заработка. Среди основных мотивов зарабатывать больше россияне называют повышение уровня жизни (30%), создание «подушки безопасности» (27%), накопления на отпуск (21%), самореализацию и хобби (20%). При этом для сбора на ипотеку подрабатывают в 11% случаев, а в 4% — для выплаты текущего кредита.

«По данным экспертов, средний платеж по ипотеке на первичном рынке равен 36 тыс. рублей в месяц. На сумму платежа по ипотеке влияет множество факторов, и в разных регионах она будет отличаться. Но следует помнить, что безопасной финансовой нагрузкой по ипотеке считается до 35% от дохода, который человек тратит на ипотечный кредит. При этом желательно, чтобы после внесения этой суммы у человека оставалось 30% дохода для оплаты бытовых расходов, а 10% стоит заложить на форс-мажоры», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Lеvel Group.

Ранее россиянам рассказали, зарплаты в каких сферах будут расти в ближайшее время.

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