Россиян предупредили, чем опасно сдерживать слезы

Сдерживать слезы опасно для здоровья, особенно если смотреть на это с точки зрения здоровья глаз. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк.

«Плач — важный физиологический и психологический процесс. Это нормальная и здоровая реакция на эмоции. Слезы выполняют множество важных функций, в том числе увлажнение и очищение глаз», — отметила врач.

Она объяснила, что слезная пленка состоит из трех слоев. Липидный слой предотвращает испарение слезной жидкости. Водный слой увлажняет роговицу, доставляет кислород и питательные вещества. Муциновый слой обеспечивает равномерное распределение жидкости по поверхности глаза.

«Слезы смывают пыль, грязь и другие раздражители, защищая глаза от инфекций и повреждений. Кроме того, они поддерживают гладкую поверхность роговицы, что необходимо для четкого зрения. Что происходит, когда мы сдерживаем слезы? Прямо сдерживание слез не вызывает серьезных заболеваний глаз. Однако этот процесс может косвенно повлиять на здоровье зрительной системы», — предупредила специалист.

В частности, по ее словам, происходит нарушение увлажнения: постоянное подавление эмоциональных слез может влиять на работу слезных желез, нарушая естественный баланс слезной жидкости. Это может привести к синдрому сухого глаза (ССГ). К симптомам ССГ относятся: сухость, жжение, ощущение песка в глазах, покраснение и даже ухудшение зрения.

Еще одна опасность — напряжение глазных мышц. Как объяснила врач, попытки сдержать слезы вызывают спазм век и напряжение глазодвигательных мышц, что может спровоцировать головную боль и усталость глаз.

«Стоит учитывать и психосоматические последствия. Подавленные эмоции и хронический стресс негативно сказываются на всем организме, включая зрение. Стресс может ухудшить кровоснабжение сетчатки и зрительного нерва, что потенциально может привести к различным проблемам», — добавила офтальмолог.

Чтобы избежать неприятных последствий, специалист дала несколько рекомендаций. Во-первых, не стоит бояться плакать и сдерживать себя. Дайте волю эмоциям и позвольте организму естественным образом справиться со стрессом. Во-вторых, при сухости глаз стоит использовать увлажняющие капли для поддержания нормального увлажнения. В-третьих, по возможности избегайте стрессовых ситуаций и находите здоровые способы расслабления (спорт, медитация, хобби). В четвертых, не забывайте проходить профилактические осмотры у офтальмолога не реже одного раза в год, особенно если у вас есть предрасположенность к глазным заболеваниям.

«Не стоит стесняться своих слез и подавлять свои чувства. Помните, забота о своем эмоциональном состоянии — это важная часть заботы о здоровье в целом и о здоровье ваших глаз в частности. Берегите свои глаза и позволяйте себе плакать, когда это нужно», — резюмировала врач.

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