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Подросток сбежал из крымского лагеря ради прогулки по Симферополю

В Крыму подросток сбежал из лагеря, чтобы прогуляться по Симферополю
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SynthEx/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму 14-летний подросток сбежал из детского лагеря ради прогулки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 4 августа. Администрация детского лагеря сообщила в полицию о самовольном уходе юноши с территории учреждения. Стражи порядка незамедлительно начали поиски, разослав ориентировки во все подразделения и разместив информацию в интернете.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подростка обнаружили в Симферополе. Юноша гулял по городу, его жизни и здоровью ничего не угрожало.

Подростка вернули представителям лагеря. С ним провели профилактическую беседу. Установлено, что в отношении несовершеннолетнего не совершалось противоправных действий.

Ранее подросток сбежал от родителей в аэропорту и улетел один в другую страну.

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