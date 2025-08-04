В Дании зоопарк призвал пожертвовать домашних питомцев на корм хищникам

Зоопарк в датском городе Ольборг попросил жертвовать маленьших домашних животных в качестве пищи для хищников. Об этом пишет ABC News.

В публикации говорится, что пытаются имитировать для животных естественную пищевую цепочку для их благополучия. Специалисты заверили, что питомцы будут «бережно умерщвлены» обученными людьми.

В публикации зоопарка на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) говорится, что гости могут принести им какого-либо здорового грызуна, если по каким-то причинам его необходимо отдать. В качестве возможных пожертвований рассматриваются морские свинки и куры. В посте уточняется, что их будут использовать в качестве корма для хищников.

«Таким образом, ничего не пропадает зря, и мы обеспечиваем естественное поведение, питание и благополучие наших хищников», — добавили в зоопарке.

Сообщение на странице сопровождается фотографией дикой кошки, которая скалит зубы с широко раскрытой пастью.

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