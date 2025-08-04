Льва, напавшего на владельца сафари-парка «Тайган», отправят в зоопарк

Владелец «Тайгана» Зубков сообщил, что напавшего на него льва отправят в зоопарк

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков сообщил, что напавшего на него льва могут отправить в другой зоопарк для размножения. Об этом сообщает РИА Новости.

Льва, напавшего на Олега Зубкова, пока поместили в вольер с другими хищниками и не будут выпускать на длительные прогулки. Владелец парка заявил, что простил животное и не держит на него обиды.

«Лев вел себя как хищник, он ни в чем не виноват. По законам природы он делал все правильно. Если подвернется оказия, льва могут отправить для размножения в другой зоопарк. Время покажет», — сообщил владелец сафари-парка.

Нападение произошло 22 июня — по данным СК, хищник нанес Зубкову серьезные травмы. Его сначала прооперировали в Крыму, затем перевезли в больницу Краснодара. Позже в парке уточнили, что причиной нападения стал громкий хлопок двери. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда.

Парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. На его территории живут около 60 львов, в том числе редкие белые особи, а также более 100 тигров и другие животные.

Ранее переживший нападение льва владелец «Тайгана» рассказал, как снова заходил в вольер.