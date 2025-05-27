Медбрат снимал и подглядывал за посетителями супермаркета в туалете

Медбрата из Великобритании осудили за подглядывание за людьми в туалете магазина. Об этом сообщает Daily Record.

Инцидент произошел в графстве Уилтшир. Один из посетителей обратил внимание на камеру и предположил, что его снимают. Полиция просмотрела записи видеонаблюдения и обнаружила, что в туалет заходил мужчина по имени Федди Делос Рейес, там он пробыл около трех часов.

В этот момент работала только одна кабинка – та, которой Рейес не пользовался. Выяснилось, что камеру он разместил в отверстии стены кабинки. За почти три часа в туалете побывали около 50 человек, нескольких из них, в том числе одного ребенка, мужчина снял на камеру.

После задержания подозреваемый сознался в содеянном. Его приговорили к условному сроку. Мужчина является дипломированным медбратом, но ему запретили заниматься профессиональной деятельностью, так как, учитывая содеянное, он может подвергать пациентов риску.

Ранее бармен тайно снимал посетительниц своего заведения на камеру в туалете.