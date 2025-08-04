На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчине наложили 50 швов после взорвавшейся в кармане электронной сигареты

В Италии мужчине наложили 50 швов после взрыва в кармане сигареты
true
true
true
close
ANSA

В Италии 26-летний мужчина попал в больницу после взрыва электронной сигареты. Об этом сообщили Today.it.

Инцидент произошел в городе Мизано 31 июля. По словам мужчины, он только вышел из дома, когда в кармане его брюк внезапно взорвалось электронное устройство. Он попытался потушить возгорание самостоятельно, но сделал только хуже. Он споткнулся и упал, ударившись головой о цветочный горшок. В больнице пострадавшему диагностировали ожоги второй степени тяжести и наложили 50 швов на рану на голове.

После выздоровления мужчина обратился в местную прокуратуру с просьбой провести расследование причин случившегося. Он подчеркнул, что приобретал устройство в официальном табачном магазине, и оно имело сертификаты, разрешающие реализацию на территории Европейского Союза.

Ранее сообщалось об аналогичном случае в Москве: мужчина получил ожоги от взрыва электронной сигареты в руках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами