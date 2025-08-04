Мужчине наложили 50 швов после взорвавшейся в кармане электронной сигареты

В Италии мужчине наложили 50 швов после взрыва в кармане сигареты

В Италии 26-летний мужчина попал в больницу после взрыва электронной сигареты. Об этом сообщили Today.it.

Инцидент произошел в городе Мизано 31 июля. По словам мужчины, он только вышел из дома, когда в кармане его брюк внезапно взорвалось электронное устройство. Он попытался потушить возгорание самостоятельно, но сделал только хуже. Он споткнулся и упал, ударившись головой о цветочный горшок. В больнице пострадавшему диагностировали ожоги второй степени тяжести и наложили 50 швов на рану на голове.

После выздоровления мужчина обратился в местную прокуратуру с просьбой провести расследование причин случившегося. Он подчеркнул, что приобретал устройство в официальном табачном магазине, и оно имело сертификаты, разрешающие реализацию на территории Европейского Союза.

Ранее сообщалось об аналогичном случае в Москве: мужчина получил ожоги от взрыва электронной сигареты в руках.