Россиян предупредили о последствиях установки замка на дверь тамбура

Юрист Русяев заявил, что закрывать тамбур на замок без согласования нельзя

Самостоятельная установка замка на тамбурную дверь будет считаться нарушением, если не согласовать ее с управляющей компанией или другими жильцами, об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, лестничные клетки, коридоры и иные общедоступные пространства, включая тамбурные зоны, принадлежат всем собственникам на праве общей долевой собственности. Следовательно, любые действия, связанные с их изменением или ограничением доступа, должны быть согласованы в установленном порядке. Решение об установке двери или замка принимается общим собранием собственников помещений», — сказал Русяев.

Он добавил, что проект подается в орган местного самоуправления, если затрагиваются несущие конструкции, системы пожарной безопасности или изменяются характеристики общего имущества. Там могут отказаться, если нарушаются противопожарные нормы — например, замок нельзя открыть изнутри без ключа.

«При наличии разрешения порядок действий следующий: оформляется протокол, заказывается проект, подаются документы в администрацию, по окончании работ составляется акт, при необходимости обновляется технический паспорт. Если дверь уже установлена и документы отсутствуют, возможно признание конструкции самовольной с соответствующими последствиями — обязанностью демонтировать и восстановить доступ к общему имуществу. При наличии конфликта следует обращаться в жилищную инспекцию, прокуратуру или в суд. Незаконное ограничение прохода к лестничной клетке, особенно в случае аварийного или эвакуационного пути, является нарушением противопожарного режима и может повлечь административную ответственность. Жалобу также можно подать в МЧС», — заключил юрист.

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