На Кубани во время похода в горы смыло палаточный лагерь детского центра «Орленок»

На Кубани во время похода в горы смыло палаточный лагерь детского центра

На Кубани смыло палаточный лагерь детского центра «Орленок», когда вожатые отправились в поход в детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел 3 августа в Туапсинском районе. По словам одной из родительниц, вожатые лагеря «Комсомольский» детского центра «Орленок» повели около 25 детей в возрасте от 11 до 14 в горы возле села Широкая Щель, несмотря на предупреждение МЧС о возможных селях и наводнениях. Группа разбила лагерь всего в метре от русла пересохшей реки.

Через некоторое время после того, как все пошли спать, начался сильный поток воды, который смыл палатки. Дети и молодые вожатые, которым от 18 до 20 лет, не успели собрать все вещи — у некоторых унесло обувь и рюкзаки. По словам женщины, взрослые пытались организовать эвакуацию, но их усилия осложнялись стремительным потоком воды.

К счастью, обошлось без серьезных травм — дети получили ушибы и ссадины. Отмечается, что руководство лагеря не идет на контакт и, предположительно, пытается замять ситуацию.

«Они вообще не берут никакие трубки, не отвечают ни директор, ни горячая линия. Вожатые сказали детям, чтобы они родителям не вздумали рассказывать, что что-то произошло, чтобы говорили, что все хорошо», — рассказала мать одного из детей.

МЧС Краснодарского края подтвердило факт эвакуации детских групп из этого района. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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