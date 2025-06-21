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Океанологи нашли у осьминогов «вкусовые» сенсоры в неожиданном месте

Cell: осьминоги распознают микробы в пище касаниями щупальцев
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Американские ученые из Гарвардского университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что калифорнийские осьминоги (Octopus bimaculoides) способны распознавать вредные вещества с помощью присосок. Исследование, опубликованное в журнале Cell, показало, что эти головоногие могут определять испорченные яйца и несвежую пищу, просто прикасаясь к ним.

Ранее было известно, что осьминоги используют щупальца для поиска пищи, даже если она скрыта от глаз. Новые наблюдения подтвердили, что матери-осьминоги проверяют свои яйца и выбрасывают те, что перестали быть жизнеспособными. Чтобы понять механизм этой способности, ученые изучили их присоски под электронным микроскопом.

Оказалось, что нежизнеспособные яйца покрыты специфическими микробами. Исследователи выделили около 300 видов бактерий, чаще встречающихся на испорченных яйцах, и протестировали их химические соединения на искусственных сенсорных клетках осьминогов. Те отреагировали только на вещества, выделяемые «плохими» микробами. Аналогичные микроорганизмы были найдены на тушах крабов, которых осьминоги избегали из-за разложения.

Специалисты пришли к выводу, что присоски осьминогов содержат рецепторы, способные улавливать химические сигналы гниения. Это позволяет им быстро оценивать качество пищи и потомства без необходимости пробовать их на вкус.

Ранее ученые нашли неизвестный вид «плюшевых» осьминогов в глубинах океана.

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