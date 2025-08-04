В РФ предложили позволить женщинам работать онлайн в критические дни

Женщинам в РФ могут разрешить работать в удаленном формате в период менструации. Об этом в ходе беседы с журналистами издания «Абзац» рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По словам парламентария, данная инициатива имеет несколько целей. Одна из них заключается в «создании благоприятных условий для совмещения работниками профессиональных и семейных обязанностей». Кроме того, власти надеются повысить мотивацию россиян к родительству и многодетности, а также укреплению традиционных семейных ценностей.

В то же время законодатель предупредила, что не всем фертильным женщинам удастся предоставить право работать из дома в критические дни. Все из-за того, что в ряде профессий дистанционный формат работы просто невозможен.

В апреле «Газета.Ru» ознакомилась с результатами Всероссийского исследования «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер», проведенного в 2025 году Аналитическим центром НАФИ. В ходе опроса 50% респондентов признались, что не готовы обсуждать взаимоотношения и сексуальное здоровье ни с кем, включая специалистов здравоохранения. Еще 32% опрошенных заявили, что не стали бы говорить об этом со своими партнерами, 43% — с близкими.

Ранее ученые выяснили, влияет ли менструальный цикл на когнитивные способности женщин.