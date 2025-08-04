В России завершено строительство крупнейшего быстровозводимого гостиничного комплекса

Крупнейший в России гостиничный комплекс по технологии модульного строительства с применением алюминиевых решений возведен в Алтайском крае менее, чем за год. Об этом сообщила глава Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская.

По ее словам, общая площадь комплекса «СредиГор» составляет 5800 метров, он включает 152 номера и два шале.

Казовская подчеркнула, что объект стал примером того, как алюминиевые решения ускоряют создание полноценной инфраструктуры гостеприимства. «Для развития экотуризма, туризма в охраняемых природных территориях они практически безальтернативны», — добавила глава Алюминиевой ассоциации.

Также она особо акцентировала внимание на том, что многие привлекательные для рекреации территории относятся к особо охраняемым, и модульные конструкции с алюминиевыми решениями здесь незаменимы. Экотуризм, по ее словам — один из самых быстрорастущих сегментов мирового туристического рынка, его среднегодовой рост до 2030 года составит 15,2%.

Общемировой тренд, добавила Казовская, характерен и для России, где с 2020 года число экотуристов увеличилось вдвое и составляет около 12 млн человек, в том числе благодаря общему тренду отдыха на природе и расширению доступного номерного фонда в регионах страны.

«Глава правительства Михаил Мишустин, выступая на днях на Международной экологической конференции, отметил, что экотуризм может стать визитной карточкой России и что формировать инфраструктуру гостеприимства необходимо, не нарушая экосистемы», — считает Казовская.

В свою очередь, руководитель направления ассоциации Роман Селин отметил, что важной особенностью технологии является то, что жилой модуль на 80% создается на заводе, далее здание собирается на месте из модулей по принципу конструктора. Применение алюминиевых решений, светопрозрачных конструкций, в том числе окон в пол, обеспечивает модулям легкость и технологичность, а также придает зданию эстетичный вид.

По словам Селина, модульные технологии позволяют создавать полноценные объекты размещения без тяжелой техники и большого штата рабочих. Кроме того, он подчеркнул, что за счет долговечности и антикоррозийных свойств алюминия отель или гостиница могут эксплуатироваться 50 лет и больше.

Уточняется, что комплекс «СредиГор» построен по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», направленному на ускорение развития гостиничной инфраструктуры. По словам Казовской, многие регионы России имеют высокий туристический потенциал и одновременно испытывают острейший дефицит средств размещения, модульные технологии вкупе с алюминиевыми решениями cпособны решить проблему.