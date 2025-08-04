Амбассадор Международного турнира по муайтай провел мастер-класс в Москве

В рамках подготовки к Международному турниру «Кубок Дружбы» по муайтай среди профессионалов с участием звезд России, Тайланда и других стран Москву посетил многократный чемпион мира по муайтай Сомбат Банчамек (Буакав). Он провел в столице несколько мастер-классов для молодых спортсменов. Об этом рассказала пресс-служба Федерации муайтай России.

В первый день визита, как сообщается, спортсмен в сопровождении президента Федерации муайтай России, директора оргкомитета Всемирных игр дружбы Дмитрия Путилина встретился с послом посольства Королевства Таиланд в России, посетил знаковые спортивные объекты Москвы, а также провел на фестивале Таиланда в саду «Эрмитаж» мастер-класс для юных спортсменов по рам муай — традиционному танцу в муайтай.

Во второй день Сомбат Банчамек посетил московский спортивный клуб, где совместно с почти 400 воспитанниками спортивных школ отработал техники ведения боя, которые можно применить на ринге.

«Сомбата Банчамека можно сравнить с Майком Тайсоном: за более чем 20-летнюю спортивную карьеру он стал обладателем всех возможных титулов в тайском боксе и кикбоксе, несмотря на сильнейшую конкуренцию», — отметил Дмитрий Путилин.

В год 80-летия окончания Великой Отечественной войны Буакав не мог не посетить мемориал «Могила Неизвестного Солдата». Вместе с Дмитрием Путилиным спортсмен возложил цветы к Вечному огню.

В завершение визита Сомбат Банчамек пригласил всех желающих 16 октября этого года посетить УСЗ «Дружба» в Лужниках, где в этот день пройдет Международный турнир «Кубок Дружбы» по муайтай.