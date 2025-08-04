В Санкт-Петербурге прошел незапланированный ночной уличный концерт

В Санкт-Петербурге у Эрмитажа состоялся спонтанный ночной уличный концерт хип‑хоп-исполнитель Markul. Артист присоединился к уличной группе «Лифт на Луну» и совместно исполнил с ней три композиции — «Стрелы», «Осадки» и новый трек, премьера которого состоится в августе, сообщила пресс-служба компании «Афиша».

«Когда я услышал знакомый мотив у ребят на Дворцовой, понял — это тот самый настоящий звук, который не спрячешь в большие залы и студии. Это живое дыхание города, и я не мог пройти мимо, не стать частью этой истории», — поделился Markul.

В «Афише» уточнили, что артист прибыл в Санкт-Петербург в качестве хэдлайнера на фестиваль «Пикник Афиши x Сбер». Мероприятие состоится 9 августа на Елагином острове.