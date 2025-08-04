На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге прошел незапланированный ночной уличный концерт

На Дворцовой площади Петербурга ночью выступил хип‑хоп-артист Мarkul
true
true
true
close
Пресс-служба компании «Афиша»

В Санкт-Петербурге у Эрмитажа состоялся спонтанный ночной уличный концерт хип‑хоп-исполнитель Markul. Артист присоединился к уличной группе «Лифт на Луну» и совместно исполнил с ней три композиции — «Стрелы», «Осадки» и новый трек, премьера которого состоится в августе, сообщила пресс-служба компании «Афиша».

«Когда я услышал знакомый мотив у ребят на Дворцовой, понял — это тот самый настоящий звук, который не спрячешь в большие залы и студии. Это живое дыхание города, и я не мог пройти мимо, не стать частью этой истории», — поделился Markul.

В «Афише» уточнили, что артист прибыл в Санкт-Петербург в качестве хэдлайнера на фестиваль «Пикник Афиши x Сбер». Мероприятие состоится 9 августа на Елагином острове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами