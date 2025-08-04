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На Алтае спасли туристов, чья моторная лодка затонула посреди озера

На Алтае спасли туристов, которые катались на лодке и потерпели бедствие
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Транспортная полиция Сибири

На Алтае спасли туристов, чья лодка затонула во время прогулки по озеру, сообщает
пресс-служба транспортной полиции Сибири.

Недавно сотрудники Телецко-Турочакского пункта полиции узнали, что двое туристов из Кемеровской области потерпели бедствие в акватории Телецкого озера. Мужчины вышли на моторной лодке на воду, но во время прогулки погода резко ухудшилась, поднялся сильный ветер и началось волнение.

Туристы пытались подойти к ближайшему берегу, но высокие волны накрыли судно, и оно затонуло. Потерпевшим удалось доплыть до скалистого берега и вызвать помощь по номеру «112».

На их поиски отправились майор Самир Тенчурин, прапорщик Андрей Князев и старший сержант Думан Чагиев. Они нашли туристов в 40 км от полицейской базы, а затем несколько раз ныряли, чтобы поднять их лодку со дна, после чего взяли ее на буксир и доставили пострадавших в пункт полиции, а затем — в больницу.

Спасенные мужчины поблагодарили стражей порядка за быстроту и профессионализм.

Ранее в Волгограде отдыхающие спасли ребенка, который запутался в водорослях и ушел на дно.

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