С начала 2025 года «Столото» открыло 500 новых точек продаж и выплат выигрышей

Собственная розничная сеть «Столото» выросла до 2500 точек продаж и выплат выигрышей, сообщает пресс-служба компании.

С начала 2025 года «Столото» открыло 500 новых локаций, а юбилейная, 2500-ая точка открылась в Зеленограде. Она представляет из себя лотомаркет (с отдельным входом и удобной зоной для игр в лотереи).

Также «Столото» развивает формат миниточек-«островов» на территории торговых центров и формат центров выплаты крупных выигрышей, в которых можно оперативно оформить выигрыш на сумму до 600 тыс. рублей, пройти идентификацию и получить консультацию.

В компании отметили, что на данный момент центры выплаты крупных выигрышей «Столото» работают в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Как рассказал операционный директор собственной розницы «Столото» Алексей Попов, в 2020 году собственных точек продаж и выплат выигрышей у распространителя было всего 110 штук.

«Мы заботимся об удобстве участников, делая более доступной и комфортной не только игру, но и получение лотерейных выигрышей. В лотереях, распространяемых под брендом «Столото», каждую неделю в среднем появляется 22 лотерейных миллионера, многие из них — в моментальных лотереях», — отметил он.

Также Попов добавил, что в 2025 году лотереи со скретч-слоем уже принесли 50 млн рублей жителю Башкирии, а в конце 2024 года москвичка выиграла 100 млн рублей.

«Мы видим устойчивый интерес участников и это позволяет строить еще более амбициозные планы на будущее», — сказал он.

В «Столото» добавили, что также точки продажи представлены партнерскими сетями (1360 точек) и в федеральных сетях. Всего сеть распространения «Столото» включает в себя 44 000 точек в 8 федеральных округах, 71 субъекте и 422 городах России.