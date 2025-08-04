Двухлетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа в Петербурге

На юге Петербурга двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, когда мать отвлеклась, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в многоэтажке по проспекту Ветеранов, двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже. Пострадавшая выжила, она госпитализирована в отделение реанимации с ушибом селезенки, ушибом правой почки, закрытым переломом бедра, в крайне тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Известно, что в квартире вместе с ребенком находилась 43-летняя мать и еще двое детей, отец работает монтажником и находится на заработках в другом регионе.

До этого в Петербурге трехлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после падения из окна. Инцидент произошел в многоэтажке по Большой Пушкарской улице. Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок облокотился на москитную сетку и упал с высоты, когда родители отвлеклись. Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей свода и основания черепа, травмами внутренних органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Омске двухлетний ребенок упал с высоты пятого этажа и выжил.