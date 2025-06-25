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Иностранка закатила скандал на борту самолета, требуя место в бизнес-классе

Иностранка устроила скандал в самолете за место в бизнес-классе и попала на видео

Иностранка устроила скандал в самолете, требуя пересадить ее в бизнес-класс. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Авиаторщина».

Когда самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх, вылетел из Пулково, одна из пассажирок вскочила с места и стала требовать у стюардесс место в бизнес-классе.

На бортпроводниц это не подействовало, и женщина стала кричать, бегать по салону и даже пригрозила открыть аварийный выход. Далее она попробовала снять футболку и убедить присутствующих в том, что «заслужила» комфортный перелет, так как «много работала».

На помощь стюардессам пришли двое пассажиров, им удалось связать дебоширку и усадить в хвост самолета, по прилете ее передали местной полиции.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за пассажирки, съевшей креветки.

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