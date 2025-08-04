В Нидерландах волк схватил мальчика и утащил в заповедник

В одном из природных заповедников Нидерландов произошел серьезный инцидент с участием волка и ребенка. О нем рассказало издание The Times.

Шестилетний мальчик вместе с матерью по имени Нинке и младшим братом прогуливался по лесной тропе, когда к ним прибился волк. Сначала женщина приняла животное за безобидную собаку, но вскоре осознала опасность. Хищник схватил ребенка и потащил в глубь леса.

В этот момент на помощь пришли случайные прохожие — двое мужчин схватили палки, чтобы отпугнуть зверя и освободить мальчика. Им это удалось. У ребенка остались раны на спине, которые потребовали наложения швов.

По предварительным данным, напавший волк — по кличке Брэм — уже не раз проявлял агрессию по отношению к людям и животным в этом заповеднике. Власти дали разрешение охотникам на отстрел хищника, но эти меры пока не были реализованы.

Посетителям парка настоятельно рекомендуют воздержаться от прогулок с детьми и домашними питомцами.

Ранее в польском лесу наткнулись на редких черных волков.