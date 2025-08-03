Россиянин выдал чужую квартиру за свою и продал ее

В Якутии рецидивист выманил у женщины 1,6 млн за квартиру, которой не владел

В Якутии мужчина продал чужую квартиру, выдавая ее за свою, и присвоил деньги, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, 25-летний мужчина, уже судимый за похожие преступления, обманул женщину, предложив ей купить квартиру, которой на самом деле не владел. Он утверждал, что получил жилье как воспитанник детского дома, владеет им более пяти лет и квартира приватизирована.

Женщина поверила этим словам и сразу передала мошеннику 1,6 млн рублей — полную сумму, указанную продавцу. Мошенник пообещал оформить договор купли-продажи, но вскоре перестал выходить на связь, а документы так и не появились.

Подозреваемого задержали в Якутске. Выяснилось, что он уже потратил деньги на свои нужды. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянка проехала 200 км на такси, чтобы отдать мошенникам 89 млн.