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Россиянка проехала 200 км на такси, чтобы отдать мошенникам 89 млн

Мошенники выманили у жительницы ХМАО 89 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Югры проехала на такси 200 км, чтобы отдать мошенникам десятки миллионов. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сначала женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником почты и попросил ее назвать код из СМС-сообщения. После этого с жертвой связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ и сообщили, что мошенники получили доступ к ее личному кабинету на портале госуслуг, и теперь ее деньги могут быть использованы для финансирования преступной деятельности.

Чтобы защитить сбережения, женщине предложили перевести почти 89 млн рублей на «безопасный счет». Для убеждения жертвы мошенники выходили на видеосвязь в форменной одежде на фоне государственной символики и демонстрировали поддельные документы с печатями. В итоге потерпевшая поверила, вызвала такси и проехала около 200 км до города Сургут, чтобы передать деньги несколькими посылками.

Первую часть суммы, 47 млн рублей, она отдала курьеру, который представился сотрудником ФСБ. Еще 42 млн она отнесла в назначенные место и время, но передачу второй части денег предотвратили полицейские, задержав курьера в аэропорту. Мужчина, также выполнявший указания анонимного куратора, был заключен под стражу. За эту работу ему обещали 150 тыс. рублей, а также оплату билетов и суточных. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее поверившая аферистам школьница взломала болгаркой сейф и отдала им 10,5 млн рублей.

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