Подросток из Петербурга попал в реанимацию, попробовав нашатырный спирт

Подросток оказался в реанимации после того, как попробовал нашатырь. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Вечером 2 августа в экстренные службы обратилась женщина, которая обнаружила во дворе одного из домов на Миллионной улице лежащего на землю юношу. Молодой человек оставался в сознании, но не мог объяснить, что с ним случилось, и только хрипел.

На место отправили скорую помощь. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации несовершеннолетнего. В Детской больнице им. Н.Ф. Филатова, куда доставили пострадавшего, у него диагностировали химический ожог рта и дыхательных путей.

Предварительно, с 1 августа молодой человек принимал внутрь и дышал раствором аммиака, который также известен как нашатырный спирт. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее на Урале спасли подростка-мотоциклиста с гематомой в мозге размером с теннисный мяч.