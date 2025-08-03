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В Госдуме раскритиковали протоиерея Ткачева за слова о физическом наказании детей

Депутат Милонов раскритиковал протоиерея Ткачева за слова о наказании детей
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Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал высказывание протоиерея Андрея Ткачева о допустимости физического наказания детей в семьях, назвав такие рекомендации неудачными.

По словам Милонова, в каждой семье выстраиваются собственные отношения между родителями и детьми — кто-то может повысить голос, кто-то ограничиться строгим взглядом, а кто-то и вовсе не вмешивается в поведение ребенка. Он отметил, что не считает уместным давать универсальные советы на этот счет.

При этом депутат подчеркнул, что существуют так называемые «красные линии» — ситуации, когда ребенка жестоко избивают или полностью игнорируют, оставляя без внимания и заботы. Такие случаи, по его мнению, нельзя оправдывать никакими доводами.

Священник Андрей Ткачев в видеоролике, опубликованном на своем Rutube-канале, допустил физическое наказание детей в тех семьях, где есть оба родителя. По мнению протоиерея, бывают ситуации, когда «строгость необходима, и у ребенка должен быть образ как милосердия, так и строгости».

Заявление Ткачева вызвало негативную реакцию со стороны депутатов. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина в эфире той же радиостанции призвала лишить священнослужителя сана, отметив, что такие люди не должны быть «лицом Русской православной церкви».

Ранее в РПЦ рассказали о монахах, желающих «не только баб».

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