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Рособрнадзор опроверг слухи о «всплеске» стобалльников на Кавказе

Рособрнадзор: данные о рекордах ЕГЭ на Кавказе — фейк
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Александр Кряжев/РИА Новости

Рособрнадзор опроверг распространившуюся в Telegram-каналах информацию об аномально высоком числе выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

На днях в соцсетях начали писать, что в число регионов с наибольшим количеством стобалльников якобы вошли Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия и Чечня.

Как уточнили в ведомстве, в указанных в публикациях субъектах России максимальный балл на экзамене получили 98 человек. Всего по стране таких выпускников — 7377.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что действующая организационно-технологическая схема проведения ЕГЭ обеспечивает прозрачность экзаменационной процедуры и объективность результатов. По официальной статистике, больше всего стобалльников зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае и других регионах.

При этом ни один из субъектов РФ, по данным ведомства, не продемонстрировал отклонений в статистике, выходящих за рамки нормы. В Рособрнадзоре подчеркнули, что достоверные сведения о ходе и результатах экзаменов публикуются исключительно на официальных ресурсах службы.

Ранее стало известно, что в России планируют создать сервис для подготовки к ЕГЭ.

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