В Вологодской области мужчине оторвало руку винтом катера

В Вологодской области мужчина купался на «диком» пляже и попал под винт моторной лодки, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает портал «Вологда Поиск».

Инцидент произошел на реке Кубена, молодой мужчина отдыхал на пляже. Он находился в воде примерно в девяти метрах от берега, когда на реке появилась моторная лодка. Лопастью винта купальщику оторвало руку, очевидцы вытащили его на берег и вызвали медиков.

Спасти пострадавшего не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого в Бурятии мужчина попал под катер на озере. Инцидент произошел на Гусином озере, 38-летний мужчина вынырнул из воды и попал под винт проходившего мимо катера. Пострадавшего госпитализировали в больницу Гусиноозерска с рваными ранами лица и травмой плеча. Водитель катера задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ростове трое детей пропали в реке Дон.