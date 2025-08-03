Россиянин остался без денег, пытаясь узнать будущее

В Нижегородской области мужчина решил узнать будущее и остался без денег

Житель Арзамаса перевел мошенникам более 50 тысяч рублей под предлогом предсказания будущего. Об этом сообщает УМВД Нижегородской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 41-летний житель Арзамаса, мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников. Выяснилось, что потерпевший в сети нашел объявление о предсказаниях. Он связался с «ясновидящей», которая пообещала за деньги рассказать мужчине о будущем.

Гадалка убедила арзамасца перевести ей более 50 тысяч рублей, после чего перестала выходить на связь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, личность аферистки устанавливается.

До этого челябинец под видом гадалки обманул москвичку почти на миллион рублей. В течение 10 дней «гадалка» выманила у Елены 900 тысяч, а затем пропала. Женщина обратилась в суд с иском. Оказалось, что деньги получил 27-летний Данил из Чебаркульского района. Теперь он должен вернуть рубли и проценты.

Ранее суд приговорил к колонии ясновидящую, похитившую у москвички более 59,2 млн рублей.